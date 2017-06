Angie Alvarado reveló detalles de su polémico affaire con Jorge Valdivia

Han pasado seis años desde la polémica sobre la osada conversación entre Jorge Valdivia y Angie Alvarado, pero todavía sigue siendo tema en la televisión.

Durante su visita al programa El Interruptor de Via X, la hija de Ana rememoró el hecho y además habló sobre los problemas que le trajo la opinión de Patricia Maldonado, a quien calificó como la persona más desagradable de la farándula chilena.

“Es que a veces no se mide y cae en la falta de respeto, la humillación y la burla y siento que eso no me parece de una señora con tanta trayectoria“, señaló la joven.

También detalló que “es una mujer muy machista. Cuando pasó lo de Jorge Valdivia se fue con todo conmigo, sin medir consecuencias, sin comparar edades. (…) Me ofendió. Y con todo eso mi mamá se metió obviamente, y se generó una pelea entre ellas dos. Diría que es malintencionada“.

Cuando le preguntaron sobre si había pasado algo con el futbolista solo para hacerle daño a Daniela Aránguiz, Angie respondió “no, no me considero tan mala“, pero puntualizó que “no me dio pena porque yo no la conocía, no era mi amiga, y sus temas eran sus temas y no me importaba“.