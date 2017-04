Valiente mujer humilló a hombre depravado en una playa nudista

Una valiente mujer española de 23 años no aguantó el acoso que sufrió en una playa, por lo que fue a enfrentar a su atacante y grabó el momento.

Todo pasó mientras la joven estaba en una playa nudista en Mallorca, donde observó algo extraño.

“En un momento me giré y lo vi. No le di importancia porque se podía estar sacudiendo la arena de encima. Además, al ser una playa nudista tampoco me puse a mirarle en detalle. Ya en el segundo vistazo me di cuenta de que se estaba haciendo una p*** descaradamente. Tumbado y mirándome”, declaró.

Al sorprenderlo, tomó su celular y fue a confrontarlo. Al llegar junto al sujeto, él lo primero que hizo fue taparse, ya que lo pilló in fraganti. La joven comenzó a grabarlo y a pedirle explicaciones, pero el hombre agarró sus cosas y salió corriendo.

En venganza, la víctima subió el vídeo a Facebook. “De lo único que me arrepiento es de no haber empezado a grabar antes, no supe reaccionar de otra manera”, dijo al diario La Vanguardia.

“Por desgracia este tipo de cosas son algo habitual en nuestra sociedad, pero no debe consentirse. A nivel particular no permito nada así, él me hizo sentir mal y yo reaccioné haciéndole sentir mal a él. En ningún momento me imaginé que esto pudiera hacerse viral, pero celebro que se comparta para que este tipo de personas se lo piensen dos veces”, agregó.