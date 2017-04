Michelle Carvalho anunció una triste noticia a través de redes sociales

No hace muchas horas estuviste en mis brazos te abrace te bese y en tan pocas horas te extrañe ya estaba muy feliz con tu evolución apesar que te habían dado 3 meses más vida pero llegaste a mi puerta para enseñarme amar nuevamente entenderte aceptarte tal como eres tener paciencia ❤ me hiciste mucho feliz en estos 2 meses tu hermano @herculesthedogmc te amaba con locura y ahora nos dejaste solitos se que fuiste para mejor y no sufrir más gracias por todo @elathedogmc siempre estarás en mi ❤ y me quedo con que fui una extraordinaria mamá y te proporcione lo mejor siempre ( en esta foto tomada a 2 hrs atras estaba viva y dormida 😴) 😇 eres mi ángel #VuelaAltoEla 🕊

A post shared by MICHELLE CARVALHO (@mrs_carvalho) on Apr 4, 2017 at 3:12pm PDT