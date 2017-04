Doble Tentación: Pillan a dos participantes caminando de la mano fuera del encierro

En el reality de Mega, Doble Tentación, se han separado y formado varias parejas. Y aunque el programa está con un desface de varias semanas, hay muchas copuchas del tiempo real que han salido a la luz.

Una de las últimas informaciones que se dieron a conocer, fue que Oriana Marzoli sería la última eliminada del reality en tiempo real, y hace algunas semanas se supo que ingresarían nuevas integrantes: Paula Bolatti y Rocío Marengo.

Y ahora es “noticia” la ex participante de Volverías con tu Ex?, ya que está encerrada con su ex pareja, el argentino Max Ferres, con quien se supone que volvió. Pero parece que en realidad Bolatti se habría fijado en otro chiquillo.

Se trata de Álex Consejo, quien fue pillado caminando de la mano por Santiago junto a Paula, información que fue entregada por la periodista Alejandra Valle, ya que mostró una fotografía que los delata.

La periodista de Intrusos dijo que una semana antes que salieran del encierro, la “pareja” comenzó a acercarse amorosamente.