Vértigo: El pesado comentario que enojó a Gala Caldirola durante el programa de Canal 13

Una de las grandes invitadas al programa de Canal 13, Vértigo, fue la española Gala Caldirola. Y es que gracias al cariño que se ha ganado, quisieron que estuviera presente en el primer capítulo, en donde solo tuvo lindas palabras para su pareja, Mauricio Isla.

Sin embargo, pasó por un incómodo momento mientras hablaba sobre el futbolista, ya que el periodista Julián Elfenbein se mandó un desubicado comentario, que aunque no fue con mala intención, igual molestó a la ex chica reality.

Caldirola comenzó a hablar sobre su relación ya que el “pueblo” le preguntó que le veía al “Huaso” Isla. “Por ahí siento primero que no están valorando a la persona, siento que es un ataque hacia él porque se le cataloga por la camiseta que lleva puesta cuando trabaja. Osea, yo entiendo que la gente no lo conoce“, explicó.

Luego agregó: “Anteriormente yo he conocido o he compartido con hombres que cumplen todos los estereotipos aparentes del chico perfecto. ‘Ah es que tiene la cara perfecta, buen cuerpo’, pero ninguno me había hecho feliz. De hecho, por eso llegué aquí al reality, por un chico lindo, alto, Marco Ferri y no me hizo feliz”.

Y fue ahí cuando Julián preguntó inocentemente: “Entonces ¿Mauricio es feo?”, provocando el enojo de Gala. “¡No! Déjame acabar!“, le dijo molesta. “¡No, no, no! Lo digo por la respuesta. Perdona, perdona“, respondió el periodista un poco avergonzado.

Luego de la pelea, la española continúo con sus amorosas palabras para el futbolista. “Entonces, estamos acostumbrados juzgar a la gente por lo que se ve. Es que si tu tienes dinero, te quieren porque lo tienes, si tu eres guapo te quieren por eso”, señaló.

“En este caso conoces a una persona que respeta los tiempos, que me preguntaba, que me escuchaba, que se preocupaba cada mañana de darme los buenos días, las buenas noches. No fue una persona que quisiera tenerme rápidamente, sino que se preocupó por saber quién soy. Saber qué es lo que soy”, finalizó la modelo.