Vale Roth dio a conocer la enfermedad que la tiene alejada del deporte

Valentina Roth dio a conocer una triste noticia a sus seguidores, y es que la ex bailarina sufre de una enfermedad que la mantiene alejada de su mayor pasión: el deporte.

La chica fitness padece de lupus, una enfermedad que afecta el sistema inmunitario y ataca a las células y tejidos sanos. Esto puede causar daño a varias partes del cuerpo, lo que le ha impedido entrenar.

A través de su cuenta de Instagram, Vale Roth contó que lleva un poco más de dos meses sin entrenar debido a que no está bien de salud. “2 meses y 1 semana sin entrenar, mis piernitas son unos hilos y mi potito ya no queda nada ¡Pero volveré con todo!”. A estas palabras agregó: “Esta enfermedad no me la va a ganar” escribió junto a una foto.

Y para darle ánimo, sus seguidores le escribieron mensajes de apoyo, lo que luego ella misma agradeció en otra publicación.