¿Es una broma? Felipe Kast se viste de mujer para hablar sobre la igualdad de género

El precandidato presidencial Felipe Kast ya empezó con su campaña, y aprovechando el Día Internacional de la Mujer, lanzó un vídeo donde se compromete a luchar por la igualdad de género.

Kast compartió a través de su cuenta de Facebook un vídeo en donde aparece de perfil, vestido como mujer, mientras una voz femenina hace algunas preguntas.

“¿Sabes que se siente cuando llegas a tu casa después del trabajo y todos te están esperando para que empieces a cocinar?, ¿sabes qué se siente cuando tu sueldo es menos que el de los hombres que hacen el mismo trabajo que tú?, ¿sabes que se siente cuando vas caminando por la calle y te hacen sentir que vas caminando por la calle y te hacen sentir como si estuvieras desnuda?”, pregunta la mujer.

Luego de las preguntas, el parlamentario gira y responde que “no, no lo sé, no soy mujer, pero esta realidad me indigna”.

Esta campaña comunicacional del político fue lanzado este miércoles, en el Día Internacional de la Mujer y se llama “Mi Compromiso con la Equidad de Género: Debate Con Contenidos”.