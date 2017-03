El nuevo trabajo de Kathy Contreras: Vende sal

Kathy Contreras se hizo conocida por su paso en distintos programas juveniles y durante el último tiempo se dedicó a la actuación, pero parece que las lucas no fueron suficientes porque buscó un nuevo trabajo: vender sal.

En una entrevista que tuvo con el diario popular, La Cuarta, contó sobre su nueva pyme. “He ganado plata en mi vida, pero nunca había tenido algo realmente mío. Cuando una es más chica, muchas veces pierde la plata que gana en puras tonteras. Incluso por desorden perdí un departamento que me había comprado, el que tuve que vender, y lo mismo me pasó con un auto”, contó la ex “Calle 7”.

La decisión de vender sal fue porque buscó algo que esté ligado a su estilo de vida, “como yo hace un tiempo que comencé a hacer yoga bikram.. pensé en algo que tuviese que ver con este estilo de vida, que se asocia a lo que es el bienestar del cuerpo”, dijo Kathy.

Su producto, además de distribuirlo en distintos locales que venden productos naturales, también lo entrega en metros. Agregó que la contactan distintos tipos de personas, lo que en realidad no es problema para ella, “mujeres, hombres, y si es que hay algunos que quieran comprar para conocer a “la chiquilla de la tele”, yo creo que está bien, porque de todas formas creo que le estoy haciendo bien a esa persona.”