Michelle Carvalho reveló el complicado estado de salud de su perrita

Tuve que grabar eso apesar que me rompa el corazón para enseñarles lo que paso a diario con @elathedogmc aquí está teniendo otro ataque ( crisis ) de convulsión y creo que ha sido el peor de todos se estaba haciendo harto daño por los choques hasta que la encerré en su cama y fuimos al veterinario de urgencia ya se encuentra sedada y descansando y mañana pasará por nuevos exámenes les muestro eso para que tengan conciencia de que tenemos que seguir denunciando y que dejen de seguir el criadero Mascota.Vicbul lo cual se dedica regalar y vender perros (a) enfermos 😷 🐶 y porque pasa eso ? Porque cruzan entre familia cosa que está prohibido 🚫 pero parece que no les importa !!! Ya hay mas de 150 casos similares y la mitad se ha muerto 💀 el dueño se llama VICTOR HUGO MENESES CABRERA !!!!! una persona fría sin escrúpulos sin valores Compartan eso y pasen está msg adelante #todosconela #fuerzaela #altocriaderovicbulls #oremosporela 💔 Y cuánto más hablo del tema más víctimas aparecen

A post shared by MICHELLE CARVALHO (@mrs_carvalho) on Mar 28, 2017 at 8:22pm PDT