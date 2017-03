Mega tomó medidas para “controlar” a Oriana Marzoli

Oriana Marzoli es una de las participantes de Doble Tentación que más conflictos ha provocado dentro del reality, es por ese motivo que Mega ha recibido muchas quejas, pidiendo que saquen a la venezolana del encierro.

Constante agresiones y violencia se ha visto dentro del programa, es por eso que el canal ha tenido que tomar algunas medidas para intentar “frenar” a la rubia. Y al parecer Marzoli ha sido sancionado económicamente en varias ocasiones, tanto por cómo trata a sus compañeros, como por no participar en todas las actividades.

Claramente eso no se ha mostrado en pantalla, según información confirmada desde Mega. Y la rubia no es la única que ha recibido sanciones, ya que también otros participantes han sidos castigados por no querer participar en las actividades obligatorias.

Hasta el momento, Doble Tentación ya lleva 1177 denuncias en el Consejo Nacional de Televisión y solo durante el mes de marzo se presentaron 743.