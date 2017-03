Maluma besó a una fanática arriba del escenario

El beso de Maluma a fanática, que es viral en las redes. Manuela Álvarez, una fanática de Maluma, vivió la noche de su vida el pasado viernes en Miami, Florida, cuando el colombiano la subió a la tarima y le plantó un beso en medio del concierto. “Yo no lo podía creer, fue una experiencia inigualable, nunca pensé que yo iba a terminar montada en el escenario”, dijo la joven que como el cantante también es de Medellín, Colombia. Álvarez grabó todo el momento con su teléfono y el video se hizo viral en cuestión de minutos. “Lo primero que pensé es ‘yo tengo que tener este recuerdo para toda mi vida’ por eso fue que tuve el celular”, narró #maluma #manuelaalvarez #prettyboy

