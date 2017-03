Lionel Messi insultó a un árbitro en el duelo entre Chile y Argentina

El jueves pasado se realizó el duelo entre Chile y Argentina, en donde los trasandinos lograron ser los ganadores. Pero hay un detalle del partido que pocos notaron, aunque quedó un registro de esto.

Se trata de un tenso momento que vivió el futbolista Lionel Messi con un árbitro. El argentino se molestó al final del partido cuando lo sancionaron por una falta en contra del chileno Jean Beasejour, por lo que encaró al árbrito.

En un vídeo que luego se compartió en Internet, se puede ver cómo Messi perdió el control e insultó al juez de línea. “Tomatelá, tomatelá. La c*** de tu madre” le dijo el futbolista, pero el hecho no fue informado y por lo tanto el argentino no será sancionado por su reacción.