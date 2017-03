Julia Fernández dejó la patá en redes sociales con confesión intima sobre participantes de Doble Tentación

Hace pocos días se dio a conocer que Ignacio Lastra y Julia Fernández habían abandonado Doble Tentación en tiempo real. Y la noticia fue confirmada por ella misma al compartir un polémico mensaje.

Y es que la brasileña no se quedó callada y quiso hablar sobre el modelo chileno y Lisandra Silva. “Miro los comentarios y me da tristeza que no sepan interpretar. Sí, Lisandra y Nacho hacían el amor; sí, tuvieron sexo; sí, muchas veces. ¿Y qué tiene? Vivieron su momento lindo. Todo la Julia, todo la Julia. No sean tan ingenuos, solo quería aclarar por mi parte. Lis es estupenda y Nacho también”, soltó Julia.

Pero el post solo estuvo un rato en su muro, ya que no quería tener la foto de la pareja en su cuenta de Instagram. Sin embargo al rato volvió a compartir una nueva publicación relacionada con tema.

“Solo porque aclaré que Lis y Nacho tuvieron grado 3, no significa que no la respeto. Ojo, chicos, estoy aclarando las cosas para que ustedes sepan la verdad, no porque la desprecio. Hay mucho reality por delante y se van a dar cuenta que ella fue una de las mejores personas conmigo dentro del encierro. Tengo mucho cariño por ella. No pongan palabras en mi boca. Sigan mirando Doble Tentación y se darán cuenta de todo. No se pierdan ningún capítulo” escribió en la nueva publicación.

El motivo de su segunda declaración fue porque recibió muchos comentarios en contra porque había dado a conocer una información intima sobre estas personas.