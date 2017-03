Doble Tentación: Confirman una nueva pareja que está enamorada y fuera del encierro

Michael Murtagh y Ambar Montenegro serían los nuevos eliminados de Doble Tentación en tiempo real, noticia que fue a dada a conocer por la prensa de Ecuador, país natal de la modelo.

El chileno y la modelo viajaron a Ecuador, donde estuvieron de vacaciones luego de la eliminación de ambos del reality de Mega. Y no pasaron piola, porque la prensa los persiguió hasta el aeropuerto.

Los periodistas quisieron entrevistarlos, pero no pudieron obtener mucha información ya que Murtagh solo dijo: “No podemos hablar. Ha sido muy bonito Ecuador. No puedo hablar mucho, pero estamos por unas cosas del canal”. Y la ecuatoriana señaló que no podía dar entrevistas.

💋 VIDEO: ¿Te lo perdiste? Míralo aquí… Ámbar y su novio Michael llegaron a Ecuador 😱. ¡La pareja que nació en el Reality #DobleTentación! pic.twitter.com/wzYBXfReML — De Boca en Boca (@DeBocaEnBocaTC) March 14, 2017

Y parece que la pareja está muy bien, ya que cada uno ha compartido imágenes en sus redes sociales, en donde se ven disfrutando sus vacaciones.

❤️love❤️ @michael__murtagh A post shared by Ambar Montenegro❤️ (@ambaritamar1) on Mar 17, 2017 at 6:42pm PDT

Lindo domingo y feliz día para el papito más hermoso del universo ❤ @michael__murtagh A post shared by Ambar Montenegro❤️ (@ambaritamar1) on Mar 19, 2017 at 8:45am PDT