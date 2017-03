Coté López volvió a operarse: se sacó los implantes mamarios

Dado que me lo han preguntado muchísimo les cuento que me saque los melones que tenía de pechugas 😬 jajajaja y si se preguntan el ¿por qué ? Simplemente p q Me aburrieron, cuando me las puse creía que la belleza estaba basada en la sensualidad y que esas cosas gigantes por lo tanto me harían " sexy " hoy en día creo que no necesito de eso para sentirme segura de mi misma y "sexy" ¿ que piensa mi marido? Bueno el ve cosas más allá… más importantes que un par de implantes!! … por ejemplo ve mi culo …. jajajaja ya si es broma🙄😁 a él le gusto como sea 😊 pd: para las que Han pensado hacer lo mismo y me preguntaron por privado de la cicatriz yo no tuve que hacer una mamoplastia por lo que no tengo cicatrices nuevas, las sacaron por donde las metieron..no tuve que cortar piel porque mi piel estaba aún buena … con poco uso … jajajajaja ya olviden lo del poco uso 🙄😂😂😂 pd: lo hice cuando dejé de darle leche a Jesus o sea a los 5 meses cuando le salieron los dientecitos y no pude seguir con el dolor de mi alma porque amaba hacerlo😢 pd3: ahora puedo decir que tengo un cuerpo 100% NATURAL 💪🏻😍 y una cara 100% artificial !! 😁😂😂ya pa darles cuerda jajajaja

