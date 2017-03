Cote López compartió un “gran” secreto a sus seguidores

Les voy a contar 1 secreto<pero 1ero una pequeña introducción >cuando trabajé en chile (11 años atrás) yo tenía un manager q se llamaba CarlosOrtega tb mi mejor amigo❤,el me llevó a la tv, fue idea suya decir que me puse pechugas a los 15 para llamar la atención(aunq la verdad es q fue a los 17 y medio aunque no cambia mucho 🙄jajaja)bueno sigo..tb el impulsor de varias cosas q al día de hoy me causan risa sin embargo NO las volvería hacer por fama 🤦🏼‍♀️😅pero lo más importante y HE AQUI mi pequeño secreto…(cada vez q alguien hablaba mal de mi o si el mismo me decía cosas q yo no quería oir. El solía apuntarme☝🏻y <textual> exclamaba:" vo' teni' un DON cabrita ah…. el DON de HACERTE LA WEONA!!!/y así es! 😂(con los años lo he ido desarrollando +y+)Hoy les enseñaré cómo adquirir este DON y sin ningún cargo adicional!!! En dos simples pasos. Paso1: escuche y SONRIA! Paso 2: repita el paso 1 😆jajaja Hoy x ej Luis me dijo¿ y vas a salir ASÍ empelota a comer? , y ahora mire mi foto😁☝🏻 y no olvide sonreiiiiiiiír… 😄jajajaja #carlitosqepd #vestidotransparente #ettoreenlafoto

