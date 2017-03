Camila Recabarren se sinceró: habló sobre una tóxica relación que tuvo en el pasado

La panelista del programa de La Red “Mujeres Primero”, Camila Recabarren, hizo una importante confesión durante el matinal, la que dejó impactados a todos.

La ex Miss Chile sin duda que está viviendo uno de los mejores momentos de su vida, pero antes de ser elegida para representar a nuestro país en el concurso de belleza, no lo pasó nada de bien. Y la persona que estuvo involucrada en esos tormentosos momentos fue una ex pareja de la modelo.

Durante el programa, la ex chica reality se desahogó y le contó al público lo difícil que fue su vida, y aunque no mencionó de quién hablaba, dijo que tuvo una difícil relación. “Yo tenía un poquito de pánico escénico. Entonces no podía salir a lugares sola. Pero él estaba feliz de que yo tuviese eso, al final tenía que andar con él para todos lados”.

También agregó: “Te anulan psicológicamente. Te insegurizan. Entonces, a la hora de querer tomar la decisión de terminar la relación, no podí, porque dices ‘¿qué voy a hacer sin él?’, porque él se transforma en todo”.

Pero luego de que ganó el concurso Miss Chile en 2012 y tuvo que viajar a China, se dio cuenta que era capaz de hacer las cosas por sí sola.“Como que salí al mundo al final te dai cuenta que podí sola. Justo pasó que viaje a China, no sé, y me di cuenta que sola podía hacer cosas. Porque antes de eso, cuatro años que no podía hacer las cosas sola”.

Luego de casi dos años pudo tomar la decisión de terminar esa tóxica relación, y aunque no dio nombre, muchos suponen que se refería a “Tatón”, con quien estuvo al mismo tiempo que ella participó en el concurso de belleza.