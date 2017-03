Así se está preparando Wilma González para su nuevo desafío

Wilma González, la ex participante del reality Mundos Opuestos, se ha mantenido alejada de la televisión y ha estado enfocada en el deporte, y actualmente se está preparando para un nuevo desafío.

Como se ha visto en sus redes sociales, la española se ha estado preparando para la competencia de físicoculturismo “Arnold Classic”, creada por el conocido actor estadounidense Arnold Schwarzenegger.

En una entrevista con Las Últimas Noticias, Wilma reveló que esta competencia es mucho más exigente que las otras a las que ha participado. “Mi piel tiene que estar igual de tirante que los párpados, pero en todo el cuerpo. La guata está marcada, pero todavía hay agua“, contó la ex chica reality.

Agregó que: “Yo con 57 kilos estoy bien, ahora debo estar en 60”. Sobre la dieta que sigue, dijo que “este mes es muy duro en cuanto a la dieta, de hecho, me empieza a costar un poco concentrarme porque es un régimen muy bravo. Y no lo voy a dar porque sólo sirve para competir. No lo recomendaría“.