Arturo Vidal confirmó que volverá a ser padre y anunció el sexo del bebé

Esperando con ansias a nuestra tercera bendición!!!👏🏼👏🏼👏🏼 vamos por otro crack de la familia Vidal!!!☺️☺️ gracias Dios por tantas alegrías!!!🙏🏼🙏🏼😉😉⚽️

A post shared by Arturo Vidal (@kingarturo23oficial) on Feb 11, 2017 at 2:08pm PST