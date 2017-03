Amigos de Camila Recabarren le hacen una pesada broma en el día de su cumpleaños

Cumpleaños feliz … 😒 Que Malulos mis amigos se pasaron (por decir lo menos ) 🤣 Lo pase increíble ayer… gracias a todos por los saludos , gracias a mis amigos, gracias a mi gorda, mi familia, gracias a mis fans que me vinieron a acompañar (eeeeeeeella) 💃🏻 Los Amo a todos siemplemente por hacerme feliz 🌹

