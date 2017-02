Periodista se lanzó con todo: le hizo una atrevida propuesta a su entrevistado

Déborah Serendipity, una periodista bastante coqueta fue la protagonista una particular entrevista que se ha vuelto viral, en la que le hizo una peculiar pregunta al piloto de motociclismo italiano, Valentino Rossi.

La periodista del programa Vaya de España, no pudo disimular su interés por Valentino, así que se la jugó con una propuesta bastante atrevida.

Serendipity, quien ya era conocida por tener un estilo relajado y dar un toque de humor a sus entrevistas, cuando estaba esperando al campeón de Moto GP ya se notaba un poco entusiasmada.

Antes de hacer la entrevista, la periodista ya había mostrado su interés por el piloto: “Ahí está el futuro padre de mis hijos“, dijo en cámara. “Eres mi piloto favorito. De verdad, no quiero tocarle por si me dice que me vaya” agregó cuando se conocieron.

Valentino no supo cómo reaccionar, así que solo atinó a reírse. Luego la periodista siguió haciendo preguntas, hasta que se lanzó: “Ya que tengo a Rossi, la vida es muy corta y nunca se sabe lo que puede pasar. ¿Algún día se puede ser la madre de tus hijos?“.

Mira aquí lo que el motociclista le respondió: