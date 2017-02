Pampita habló sobre su quiebre con Benjamín Vicuña

La guapa modelo, Pampita, viajó a Punta Cana, para realizar una sesión de fotos para la revista chilena ¡Hola!, y habló sobre su quiebre con Benjamín Vicuña.

Aunque claramente ahora la chiquilla lo está pasando muy bien con su nuevo pololo, el tenista Juan Mónaco, parece que sigue marcada por su matrimonio con el actor chileno.

En la revista habló cómo postergó sus proyectos por priorizar los de Vicuña y también la maternidad.

“El 2016 fue un año en el que me mimé mucho a mí misma. Hice todo lo que quise. Eso era algo que con mi familia no se podía hacer, porque yo estaba dedicada a los proyectos de mi ex pareja, a mis hijos”, contó Pampita a la revista.

Además habló sobre el quiebre, aclarando que no fue algo que ella decidió y que aunque fue difícil, algo que le ayudó mucho fue decir de un día para el otro ‘así es mi nueva vida, tengo que hacer lo mejor posible’.

Mira acá algunas de las fotos de Pampita:

Mas de @revistaholachile ❤📷🙌 ph: @jaimearrau A post shared by Pampita Ardohain Oficial (@pampitaofficial1) on Feb 17, 2017 at 8:29pm PST