Ozuna llega a nuestro país por primera vez

El artista puertorriqueño Ozuna por fin pisará tierra chilena, y es que el próximo 5 de mayo dará un concierto en Santiago.

El conocido “Negrito de ojos claros” lleva poco tiempo en el género urbano, pero ha logrado tener gran éxito en su carrera musical.

Ozuna dará su primer gran concierto el 5 de mayo en el Movistar Arena, donde de seguro sus fanáticos podrán escuchar canciones como “Si no te quiere”, “Dile que tú me quieres” o “Si no te quiere.

La venta de entradas comenzará el martes 28 de febrero a las 11 am, a través de Punto Ticket.

LOCALIDAD DESCRIPCIÓN VALOR FINAL CANCHA VIP DE PIE $ 47.100 CANCHA GENERAL DE PIE $ 33.600 PLATEA BAJA NO NUMERADO $ 39.200 PLATEA ALTA NO NUMERADO $ 28.000 TRIBUNA NO NUMERADO $ 20.200

Por mientras que esperas la llega de Ozuna, te dejamos una de sus mejores canciones: