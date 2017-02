Maluma respondió a las críticas por la letra de sus canciones

La visita de Maluma ha nuestro país ha dado bastante de que hablar, y uno de los motivos es por la letra de sus canciones. Debido a esto se solicitó que evitará el contenido misógino de sus canciones en su presentación, a lo que el cantante dio una respuesta bastante clara.

En la conferencia de prensa que dio el día de ayer en Viña, respondió a las críticas que ha recibido, diciendo que “a un actor no lo pueden acusar de asesino si en una película mató a alguien. Nosotros los cantantes e intérpretes eso es lo que hacemos, interpretamos historias de los demás, interpretamos cosas que pasan en el día a día”.

También declaró que “yo en ningún momento estoy obligando a la gente que escuche este tipo de canciones. Fue una canción en especial que saqué para un movimiento que se llama mundo trap (…). Sin duda es una de las canciones con más visualizaciones en redes, sino es que la más después de Chantaje. Se convirtió en un éxito en mi carrera”.

Además el colombiano aseguró que “el público me pide que la cante, es contradictorio. Hay mucha gente que apoya la canción y otra gente que no. La gente que escucha este tipo de música que la disfrute y que la gente que no, creo que hay muchas posibilidades, muchas opciones más”. Es decir que si la gente le pide que cante 4 babys, él lo va a hacer.

¿Qué opinas sobre la respuesta de Maluma?