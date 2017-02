Kika Silva es la nueva confirmada para candidata a Reina del Festival de Viña

Cuando ya falta menos de una semana para que comience el Festival de Viña, ya se han dado a conocer las candidatas que quieren quedarse con la corona este 2017. Y hoy fue el turno del Canal 13 de anunciar quien los representará.

Durante la mañana de este miércoles, en el matinal Bienvenidos, Canal 13 anunció que Kika Silva será su candidata a Reina del Festival de Viña. Y para mostrar que es una de las postulantes más fuertes, la rubia entró bailando y mostrando toda su carisma.

“Fue difícil, pero creo que hay dos cosas que están… o sea hay algo que me pasa mucho en el deporte y es que yo soy miedosa, la gente cree que de repente ‘no está hace cualquier cosa’, mentira me da mucho miedo, pero uno de mis desafíos es superar ese miedo en el deporte y acá me pasó un poco lo mismo porque creo que es muy difícil, lo que se ha hecho antes es increíble, hablando de todo, por ejemplo, los piscinazos yo creo que ya han hecho todo y cada uno está mejor que el otro”, contó Silva luego de su presentación.

La rubia también agregó: “Está difícil, el mío (piscinazo) tendría que ser demasiado sorprendente, o sea muy complejo, hay un trabajo muy grande por detrás y un equipo gigante, por esto también me motivé. Esta es la segunda patita de haber aceptado, que noté que tanto como mis compañeros, como el equipo estaba motivado y me está apoyando, así que eso también me hizo sentir más segura”.

Además dieron a conocer cuál será su eslogan: “Rica, sencilla y angelical”. Y también informaron quién será su generalísimo: Nachito Pop, el chistoso notero, quien es uno de sus mejores amigos dentro del programa.

¿Crees que será Kika quien se lleve la corona?