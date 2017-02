Jociney Barbosa habló sobre la muerte de su hermano y los problemas con Áxe Bahía

Han pasado casi diez meses desde la muerte de Jefferson Barbosa, ex bailarín del grupo Axé Bahía, y su hermano Jociney dio nuevos detalles sobre lo que pasó y el distanciamiento con los otros integrantes del grupo.

Con respecto a la última semana antes de la muerte de Jefferson, en una entrevista con el programa Intrusos, el bailarín contó sobre cómo fueron los últimos días de vida de su hermano. “Esos días fueron más fuertes. Estuvimos más juntos, hablamos de varios temas. Él estaba en un proceso… en shock”, dijo Jociney.

“Tenía una depresión de mucho tiempo, que iba, regresaba, hubo un tiempo que tomó medicamentos, pero su decisión (de quitarse la vida) ya estaba (tomada) en la semana. Fue un martes y hasta el viernes -día en que se suicidó- fue tomando (coraje), el miércoles desapareció algunas horas. Le pregunté qué pasó y me dijo que estaba en la escalera pensando, pero eso fue durante 5 horas, sin teléfono ni nada, estaba en pijama”, aclaró el bailarín.

Jociney, en una conversación con Radio Hoy, declaró que luego de lo que sucedió, le pidió a los integrantes del grupo que no hablaran sobre lo que pasó, pero de todas formas ellos no cumplieron con esto.

“Cuando tenía la confirmación de qué pasó con mi hermano, me junté con ellos y les pasé toda la información, (les conté) cómo estábamos. Ya no nos veíamos, no sabían ni dónde vivía, ya no había una amistad”, dijo, y además agregó que Flaviana, Francini y Bruno decidieron quién iba a ir a la TV para hablar de lo que pasó.

También, Jociney dijo que “llegaron y tomaron la decisión sin preguntarme a mí ni a mí familia, si aceptamos, si está bien así, si no está bien (…) Obviamente, estaba en shock”. Y solo seis días después, Flaviana estuvo como invitada en el programa Vértigo de Canal 13, donde habló sobre Jefferson, lo que generó varias críticas divididas.

Por otra parte, Jociney habló sobre el distanciamiento de él y su hermano con el resto del grupo, el que se produjo hace casi tres años, debido a supuestos problemas de dinero. “Hubo algunos problemas de números. Habían shows que eran ‘tanto’ y recibíamos menos plata (…) Nunca llegamos a un acuerdo, qué ofrecía o qué tenía ella -Flaviana- en las manos”, con lo que dejó en claro que la rubia se llevaba más ganancias.