Jean Paul Pineda le envío un romántico saludo de cumpleaños a Faloon Larraguibel

Feliz cumpleaños amor de mi vida, Te deseo eternamente lo mejor en esta historia de amor que disfrutamos dia a dia, Gracias por los hijos mas hermosos que me han llenado de amor, Gracias por siempre ser tu y apoyarme cuando todo es negro, La vida nos da enseñanzas y que rico aprender de ellas con un angel que llego a mi vida en el momento exacto de un cambio para mejor! Siempre te agradecere lo hermosa madre y mujer tan madura, tan verdadera y tan unica! Te amo sin pensarlo niun segundo, Hasta viejitos y el infinito junto a ti y nuestra hermosa familia, que cumplas muchos mas 😘😜 PARABENS 🐟🎉🎊🗝❤ @_faloon_ 20/02/1989

