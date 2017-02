Gala Caldirola habló sobre el incómodo encuentro que tuvo con Oriana Marzoli

Oriana Marzoli sin duda que es una de las participantes de Doble Tentación más conflictivas, y durante su “carrera” en realities le ha declarado la guerra a varias chicas, entre ellas está Gala Caldirola.

En un capítulo que todavía no sale al aire, se vivió un encuentro entre las dos chicas, ya que Gala fue invitada al reality de Mega para realizar una actividad. Y, tal como contó la candidata a Reina del festival Fotech, no fue la mejor la bienvenida que le dio la venezolana.

“Dentro de un par de días o semanas, no sé cuándo, vas a ver lo que pasó cuando yo entré a hacer la actividad. No soy nadie para opinar de otras personas pero creo que realmente ella necesita tener una toma de conciencia, no está bien esa mujer. Ya vas a ver la actitud que tuvo conmigo, pero al punto de ponerse muy agresiva cuando yo solo estaba haciendo mi trabajo”, le dijo al medio.

También agrego que la rubia “tiene un problema, yo creo que un trastorno de personalidad. Le deseo en realidad que lo pueda cambiar, porque siento que la que más sufre es ella, porque vivir con esa agresividad debe ser terrible, imagínate tener que estar siempre en ese estado como de enfado… ¡se le va a caer el pelo! De hecho ya es sólo extensiones”.

El motivo por el que se convirtieron en enemigas, fue porque en el reality “Volverías con tu ex?” no se llevaban bien, y una de las razones era que Gala había pololeado hace unos años con Marco Ferri, actual pareja de una de las amigas de la rubia, Aylén Milla.