Futbolista francés interrumpió a empujones entrevista a Eduardo Vargas

Una poco agradable situación vivió el delantero chileno de Tigres, Eduardo Vargas, cuando era entrevistado por un periodista de ADN luego de que su equipo perdiera ante Pachuca.

El corresponsal de la radio, Cristian Rivas, relató que el futbolista francés y compañero de Vargas en el equipo mexicano, André-Pierre Gignac, lo empujó cuando le realizaba una entrevista el chileno, y ordenó que no se le hiciera más preguntas.

Después de esta situación, Eduardo le respondió a Cristian “ya cachaste po. Disculpa” y no continúo con la entrevista.

INCREÍBLE lo de @10APG. Juega, arbitra y ahora es JEFE DE PRENSA. Me empujó "YA. NO MÁS PREGUNTAS" y cortó una entrevista a Edu Vargas

— Cristian Rivas (@cmrivass) February 12, 2017