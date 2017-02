Ex polola de Joche mantiene una amistad con J Balvin

Hace unos días, Joche comentó en un capítulo de Doble Tentación que J Balvin le mandaba mensajes por interno a su polola, lo que no ha podido ser comprobado porque no existe ningún registro de esto. De lo que hay registro, es de la amistad entre la ex del argentino, Michelle Carvalho, y el reggaetonero.

La ex chica reality y modelo brasileña compartió en su cuenta de Instagram una foto en la que aparece con su “amigo”, el cantante colombiano J Balvin, en donde aparecen los dos bastante felices.

¿Será que Joche se equivocó cuando dijo que el reggaetonero le enviaba mensajes a Fernanda?

Mira aquí la foto: