Participante de nuevo reality de Mega le rompió el corazón a Paula Bolatti

Doble Tentación, el nuevo reality de Mega, todavía no comienza y ya ha dado bastante de qué hablar. Y es que hace poco se supo que uno de sus participantes le rompió el corazón a la ex chica reality Paula Bolatti.

Una de las novedades que tuvo el programa, es el ingreso del argentino Maxi Ferres, quien será una de las tentaciones. Pero lo que casi nadie sabía, es que el modelo mantenía una relación con Paula, incluso asistieron juntos al Copihue de Oro.

Bolatti fue quien declaró al diario La Cuarta sobre esta relación. “La verdad es que soy súper transparente y no tengo problemas en decir las cosas. Veníamos súper bien con Maxi, estábamos recién saliendo. Y no me acompañó por iniciativa mía, fue él quien me dijo que me acompañaba” dijo la ex chica reality.

Una noche en donde todo termino perfecto. No puedo dejar de agradecer a quien me vistió con este hermoso traje de la nueva colección @garciamadridcl gracias amigo por estos detalles que son únicos! 🙌🏼🙏🏼😊 #GarciaMadrid #ChicosGuaposVestidosDeGarciaMadrid #EstiloGarciaMadrid A photo posted by Maxi Ferres (@ferresmaxi) on Nov 26, 2016 at 8:06am PST

Pero al momento de que lo convocan para entrar al reality, Maxi prefirió ingresar al encierro y no quedarse con ella. Y aunque no terminaron en malos términos, tampoco quedaron muy bien las cosas entre ellos y Paula quedó decepcionada.