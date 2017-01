La pena que está viviendo Steffi Méndez: encontró muerta a su perrita Khiara

Te encontré mi bebe…pero demasiado tarde…Que descanses en paz mi bella gorda espero que esa energía unica la explotes aún más allá arriba, nos estábamos buscando las dos pero no alcance…perdóname… Gracias a todos los que me ayudaron día a día a buscar a mi khiara, KHIARA Q.E.P.D 💔

