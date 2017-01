Juan Pedro Verdier sorprende con radical cambio

Disciplina y trabajo duro!! Ya han pasado 45 días desde que decidí cambiar mi vida, renuncie a la rutina de oficina, comencé a moverme, a plantearme metas y a cumplirlas! Brócoli, pechuga de pollo y 2hrs de ejercicio al día, todos los días! Estoy contento con los avances y recién estoy comenzando. 👊💪

A photo posted by Juan Pedro Verdier (@juanpedrotv) on Jan 7, 2017 at 4:27pm PST