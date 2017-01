Gary Medel le envía un mensaje a los verdaderos héroes del país

Fuerza a los bomberos y Carabineros de Chile. Todos ustedes son los verdaderos héroes del país, trabajando días enteros y con muy pocos recursos. 🙌🏼 👏🏻👏🏻. Mis condolencias a las familias de las víctimas y mucha fuerza a los damnificados. Ojalá se asignen los recursos necesarios para levantar a los afectados, apagar los incendios y prevenir a futuro.

