Gala Caldirola y su cortante respuesta a panelistas de “Bienvenidos”

El jueves pasado la guapa española Gala Caldirola estuvo invitada al matinal de Canal 13, para ser entrevistada en la sección “Acoso Textual”, en donde se sometió a las preguntas de los hombres del panel. Claramente su relación fue mencionada en la “interrogación”, lo que al parecer no le agradó mucho a la modelo.

Gala se hizo conocida por su participación en el reality Volverías con tu Ex?, en donde se ganó el cariño de la gente. Pero también lo que más ha llamado la atención de su vida, es su relación con el seccionado nacional Mauricio “Huaso” Isla.

Aunque la modelo siempre comparte su amor con el futbolista a través de redes sociales, cada vez que la preguntan sobre su relación, se siente un poco incómoda. Es por eso que cuando en “Bienvenidos” le hicieron preguntas sobre si está pololeando con Isla, y otros comentarios, terminó frenando al panel.

“Mira, tengo que decir ya de antemano que yo entiendo que me pregunten, y encantada, porque yo entiendo que también estamos expuestos. No tengo problema en que me pregunten, pero no he venido a hablar de mi relación. En realidad, he venido a hablar de mí, a compartir todo lo que me está pasando, mis nuevos proyectos. No he venido a hacer una entrevista de mi relación, lo digo desde el principio“, dijo Gala.

Para relajar el ambiente, la animadora Tonka entre risas le preguntó nuevamente si estaban o no pololeando, a lo que la española contestó: “Bueno, yo creo que todo el mundo ya lo sabe, y lo que tenéis que saber ya lo saben”.

¿Qué te parecieron las respuesta de Gala?