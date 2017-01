Ex chica reality Wilma González sorprende con radical cambio de look

Recién recibí un regalo divino y es de mi favorito Mati @casaemma_studio cuándo un profesional sabe sacar lo mejor de ti, no hay palabras… Gracias querido!!! #photoshoot #casaemma #ilovemywork #sexyandrock #style @nutratech_cl @panchorc777

A photo posted by @wilmagonzalez (@wilmafit) on Jan 10, 2017 at 8:16am PST