“Chileno vs Terremoto”: El chistoso vídeo que muestra cómo reaccionaría un chileno a un terremoto

Se podría decir que los chilenos estamos acostumbrados a los movimientos sísmicos, y con el tiempo nos hemos convertido en “expertos” en el tema. Eso ha quedado en claro cuando varias veces se han viralizado vídeos de cómo reaccionan personas de otros países cuando hay un temblor.

Si es que el sismo no es de más de 6 grados, no nos sorprendemos con el movimiento y sabemos cómo reaccionar frente a esta situación. A diferencia de los extranjeros, quienes además de asustarse, no saben qué medidas tomar cuando hay un temblor o un terremoto.

El canal de YouTube “Otro Foco” quiso mostrar esta “realidad”, aprovechando que estamos acostumbrados a este fenómeno natural, así que crearon un chistoso vídeo con el nombre “Chileno vs Terremoto”. En la parodia se puede ver cómo un joven de nuestro país se convierte en el héroe en un hostal al que llega a pedir una habitación, cuando se pone a temblar.