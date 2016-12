¡Ya hay nuevos ganadores en “La suerte de ser chileno”!

Desde ayer que comenzó el sorteo del concurso más esperado por los chilenos, “La Suerte de ser Chileno” de Polla de Beneficencia. Y hoy se dio a conocer a dos afortunados ganadores de este concurso.

Para elegir a los ganadores, se selecciona un RUT al azar, sacando 8 bolitas de distintas tómbolas. Luego verifican que el número de cédula de identidad sea válido.

El primer ganador de este martes fue el RUT 8.807.452-1, de Constitución. El segundo fue 23.201.837-2, de Providencia.

Recuerden que no es necesario comprar un boleto ni inscribirse para concursar, solo con ser chileno tienes posibilidades de ser ganador. Y si todavía no has sido elegido, tienes que estar atento mañana porque se elegirán dos personas más, y el jueves y viernes se premiarán a tres personas cada día.

¿Y tú qué harías con esos 10 palos?