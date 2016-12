Mira el encuentro entre Alexis Sánchez y Claudio Bravo en Inglaterra

Un divertido encuentro tuvo Alexis Sánchez con Claudio Bravo el pasado domingo, cuando el Manchester City recibió al Arsenal por una nueva fecha de la Premier League.

Antes del partido, en el túnel que dirige a la cancha fue el reencuentro de los seleccionados nacionales, quienes intercambiaron unas palabras antes del juego.

Como siempre, el Niño Maravilla aprovechó este encuentro para hacer bromas al arquero.

El encuentro de Alexis Sánchez y Claudio Bravo en el túnel del Etihad Stadium. pic.twitter.com/DOGzXLJVyZ — Tomás S Pardo Pérez (@TomasPardo) December 19, 2016

Si no entendiste lo que dijeron, Las Últimas Noticias hicieron un detalle de toda la conversación entre los crack.

Sánchez: ¡Paaapi, no te había visto! Yo decía “éste dónde está”.

Bravo: ¿Para dónde está mirando usted?

Sánchez: Estaba viendo si estabai adelante po’. ¿Qué pasó?, ¿quién es? (dijo el tocopillano mientras apuntaba a la camiseta que rendía homenaje al lesionado Ilkay Gündogan)

Bravo: Nooo, es que se cagó la rodilla.

Sánchez: ¿Sí?

Bravo: El otro día, eeeh.

Sánchez: ¿Quién, quién es el 8?

Bravo: Gundogan.

Sánchez: ¿Juega bien?

Bravo: Juaaa, juega en el Manchester.

Sánchez: Jaja, te achoraste… ¿Todo bien?

Bravo: Bien, bien, ¿y tú?

Sánchez: Bien, bien, bien.

Bravo: Sí, pero está hecho una máquina.

Sánchez: Jejeje, hay que seguir po’, compadrito.

Bravo: See, lo mejor, hermano.

Sánchez: Gracias… (no se entiende)

Bravo: Cuídese harto.

Sánchez: Gracias, hermano. ¿Cuántos hay que hacer?, jajaja.

Bravo: No sé po’, si hubiésemos hecho alguna huea antes…

Sánchez: Sí po’, hueón. Hablamos después.